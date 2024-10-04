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Австралія посилює безпеку перед пропалестинськими протестами

Австралія посилює безпеку перед пропалестинськими протестами

Київ • УНН

 • 41966 перегляди

Австралія збільшує кількість поліції в Сіднеї та Мельбурні перед пропалестинськими мітингами 6 жовтня. Влада попереджає про нульову толерантність до насильства під час акцій.

Австралія посилює поліцейські заходи перед пропалестинськими протестами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Австралійська влада оголосила про плани збільшити кількість поліцейських і посилити заходи безпеки в Сіднеї та Мельбурні напередодні запланованих пропалестинських мітингів 6 жовтня. Уряд попередив протестувальників про нульову толерантність до насильства під час акцій.

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом призвів до хвилі протестів по всьому світу, зокрема в Австралії, де активісти обох сторін висловлюють свої думки.

У Чикаго пропалестинські протестувальники зіткнулися з поліцією біля консульства Ізраїля21.08.24, 11:13 • 13172 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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