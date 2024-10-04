Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами

Австралия усиливает полицейские меры перед пропалестинскими протестами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Австралийские власти объявили о планах увеличить количество полицейских и усилить меры безопасности в Сиднее и Мельбурне накануне запланированных пропалестинских митингов 6 октября. Правительство предупредило протестующих о нулевой толерантности к насилию во время акций.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом привел к волне протестов по всему миру, в частности в Австралии, где активисты обеих сторон выражают свои мнения.

В Чикаго пропалестинские протестующие столкнулись с полицией возле консульства Израиля