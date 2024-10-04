Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами
Киев • УНН
Австралия увеличивает количество полиции в Сиднее и Мельбурне перед пропалестинскими митингами 6 октября. Власти предупреждают о нулевой толерантности к насилию во время акций.
Австралия усиливает полицейские меры перед пропалестинскими протестами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Австралийские власти объявили о планах увеличить количество полицейских и усилить меры безопасности в Сиднее и Мельбурне накануне запланированных пропалестинских митингов 6 октября. Правительство предупредило протестующих о нулевой толерантности к насилию во время акций.
Конфликт между Израилем и ХАМАСом привел к волне протестов по всему миру, в частности в Австралии, где активисты обеих сторон выражают свои мнения.
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