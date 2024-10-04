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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами

Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 03:15  •  885 просмотра

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Австралия увеличивает количество полиции в Сиднее и Мельбурне перед пропалестинскими митингами 6 октября. Власти предупреждают о нулевой толерантности к насилию во время акций.

Австралия усиливает полицейские меры перед пропалестинскими протестами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Австралийские власти объявили о планах увеличить количество полицейских и усилить меры безопасности в Сиднее и Мельбурне накануне запланированных пропалестинских митингов 6 октября. Правительство предупредило протестующих о нулевой толерантности к насилию во время акций.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом привел к волне протестов по всему миру, в частности в Австралии, где активисты обеих сторон выражают свои мнения.

В Чикаго пропалестинские протестующие столкнулись с полицией возле консульства Израиля21 августа 2024, 08:13 • 12950 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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