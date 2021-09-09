Аварійна сигналізація спрацювала у російському сегменті МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Аварійна сигналізація в модулі “Звезда” російського сегмента МКС розбудила російських космонавтів, пише УНН з посиланням на повідомлення Роскосмоса і федеральні ЗМІ.
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“Сьогодні 9 вересня 2021 року О 04:55 за московським часом (збігається з київським — ред.) в службовому модулі „Звезда“ російського сегменту Міжнародної космічної станції при проведенні автоматичного заряджання акумуляторів спрацював датчик задимлення, і включилася аварійна сигналізація. Для усунення можливого задимлення екіпажем був включений агрегатний фільтр очищення атмосфери — засіб бортової очистки повітря. Після очищення атмосфери екіпаж експедиції МКС-65 продовжив режим нічного відпочинку”, — повідомили в Роскосмосі.
За даними Головної оперативної групи управління російським сегментом станції (Ракетно-космічна корпорація “Енергія” імені С.П. Корольова, входить до складу Держкорпорації “Роскосмос”) всі системи працюють штатно, склад повітря на борту станції відповідає штатним показниками.
“Екіпаж продовжує штатну підготовку до сьогоднішнього виходу у відкритий космос”, — додали у відомстві.
Всі системи працюють штатно, склад повітря на борту станції відповідає штатним показниками.
Екіпаж продовжує штатну підготовку до сьогоднішнього виходу у відкритий космос.