Арттерапевтична розмальовка для подолання стресових ситуацій у дітей під час війни

В основу розмальовки для дітей покладена авторська методика Вікторії Назаревич — практичної психологині з 25-річним досвідом роботи з дітьми, професорки кафедри психології та педагогіки Київського міжнародного університету, кандидатки психологічних наук і експертки дитячої психології в напрямі «терапія творчістю».

Детально продуманий комплекс вправ терапевтичної розмальовки розроблений та базується на принципах ігрової терапії, що дозволяє батькам самостійно допомогти дитині без додаткової участі психологів, коли вона перебуває у стресовому стані, охоплена гнівом, страхом чи замикається в собі.

В основі посібника — застосування прийомів арттерапії і казкотерапії, що вже довели свою ефективність у роботі з дітьми, які пережили травматичний стрес.

"Війна і загалом будь-які зміни провокують у дитини відчуття безладу, внутрішнього хаосу. Тому в таких випадках дорослі повинні запропонувати дитині систему внутрішньої саморегуляції, яка допоможе впоратися зі станом, коли дуже важко всередині, і дитина не розуміє, що відбувається. Арттерапія чудово підходить у стресових ситуаціях, коли потрібно зняти тілесну напругу. Тому, коли дитині важко і вона ніби відчуває тягар всередині, — у розмальовці запропоновано низку ефективних вправ, які допоможуть справитись зі стресом", — розповідає Вікторія Назаревич.

Розмальовка складається з 10 завдань, кожне з яких допомагає дитині впоратися з різними емоціями та станами. Разом з покроковою відео-інструкцією і порадами від кваліфікованого психолога Вікторії Назаревич, знайти та безплатно завантажити артрозмальовку можна на сайті Parimatch Foundation — найкраще в форматах А3 чи А4. Відеогайди на сайті допоможуть орієнтуватися, за яких умов та при яких емоціях дитині може знадобитись той чи інший розділ розмальовки.

Для роботи знадобляться різнокольорові олівці і трохи терпіння, щоб супроводжувати дитину на кожному з етапів виконання запропонованих у розмальовці завдань. Дорослим потрібно бути поруч, підтримувати та цікавитися враженнями дитини: що дратувало, що засмучувало або, навпаки, сподобалося найбільше під час малювання.

Артрозмальовка стане у нагоді та зможе допомогти батькам та опікунам, вчителям, педагогам, волонтерам дитячих центрів, соціальним працівникам, кураторам дитячих програм, інклюзивним помічникам дитини та дефектологам. А також фахівцям допомагаючих професій, які перебувають у прямій взаємодії з дитиною та забезпечують її психічний, моральний та фізичний добробут. Проєкт доповнює низку продуктів, які вже допомагають українським дітям не тільки в Україні, а й за кордоном, де зараз перебуває багато сімей, що вимушено покинули країну.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation докладає всі зусилля, аби допомагати дітям України. Одним із головних напрямів роботи стала психологічна підтримка дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Нещодавно в межах програми Mental Health Фонд презентував першу україномовну збірку дитячих аудіоказок. Проєкт націлений на підтримку українських дітей, постраждалих від російської агресії, «Таємні історії маленьких і великих перемог». Прослухати аудіокнижку абсолютно безплатно можна на платформі АБУК, а також у розділі «Аудіо» у мобільному застосунку MEGOGO на смартфонах на базі iOS та Android, а також в автомобілях із аудіосистемою Android Auto та Apple CarPlay.