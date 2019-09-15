Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Міністерство оборони Туреччини повідомило про завершення поставок другої батареї придбаного російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400. Остання партія складових та обладнання для цієї батареї С-400 прибула до Туреччини в неділю, 15 вересня, йдеться в поширеному цього дня пресслужбою турецького оборонного відомства повідомленні. Про це інформує УНН спираючись на DW, CNN Turk та Reuters.