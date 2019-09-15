Анкара сообщила о получении от России второй батареи ЗРК С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Последняя партия составляющих и оборудование для этой батареи С-400 прибыла в Турцию в воскресенье, 15 сентября, говорится в распространенном в этот день пресс-службой турецкого оборонного ведомства сообщении. Об этом сообщает УНН опираясь на DW, CNN Turk и Reuters.
В турецком Минобороны отметили, что эту батарею планируется поставить на вооружение в апреле 2020 года. К тому времени продлится обучение личного состава, который с ней будет работать, передает агентство Reuters.
Первый этап поставок российских ЗРК С-400 в Турцию завершился в конце июля этого года. Российские системы противовоздушной обороны поступили в Турцию несмотря на резкое сопротивление и постоянную критику со стороны США.
Вашингтон обвинял Турцию, которая является союзником по Североатлантическому альянсу (НАТО), что приобретение этих систем может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах нового американского боевого самолета F-35.
Из-за того, что Анкара отказывалась прислушиваться к уговорам, предупреждениям и угрозам Вашингтона, администрация Дональда Трампа вычеркнула Турцию из программы F-35.
Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk, что сотрудничество с россиянами по поставкам комплексов С-400 будет продолжаться, несмотря на сопротивление американцев. В то же время глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Турция так же открыта к предложениям приобрести американские ЗРК Patriot, которые производит корпорация Raytheon.