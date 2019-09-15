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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45390 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109251 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101145 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108376 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148342 просмотра

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Анкара сообщила о получении от России второй батареи ЗРК С-400

Анкара сообщила о получении от России второй батареи ЗРК С-400

Киев  •  УНН

 • 10033 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Последняя партия составляющих и оборудование для этой батареи С-400 прибыла в Турцию в воскресенье, 15 сентября, говорится в распространенном в этот день пресс-службой турецкого оборонного ведомства сообщении. Об этом сообщает УНН опираясь на DW, CNN Turk и Reuters.

В турецком Минобороны отметили, что эту батарею планируется поставить на вооружение в апреле 2020 года. К тому времени продлится обучение личного состава, который с ней будет работать, передает агентство Reuters.

Первый этап поставок российских ЗРК С-400 в Турцию завершился в конце июля этого года. Российские системы противовоздушной обороны поступили в Турцию несмотря на резкое сопротивление и постоянную критику со стороны США.

Вашингтон обвинял Турцию, которая является союзником по Североатлантическому альянсу (НАТО), что приобретение этих систем может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах нового американского боевого самолета F-35.

Из-за того, что Анкара отказывалась прислушиваться к уговорам, предупреждениям и угрозам Вашингтона, администрация Дональда Трампа вычеркнула Турцию из программы F-35.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk, что сотрудничество с россиянами по поставкам комплексов С-400 будет продолжаться, несмотря на сопротивление американцев. В то же время глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Турция так же открыта к предложениям приобрести американские ЗРК Patriot, которые производит корпорация Raytheon.

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