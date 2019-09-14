Ердоган обговорить з Трампом придбання американських ЗРК Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити придбання американських ракет Patriot на зустрічі з президентом Дональдом Трампом на початку наступного тижня на сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Турецький президент впевнений, що його дружні стосунки з Трампом допоможуть подолати кризу, яка виникла після придбання Анкарою російських систем ПРО С-400.
Ердоган запевняє, що обговорював покупку Patriot під час телефонної розмови з Трампом два тижні тому, і пообіцяв продовжити цю розмову під час зустрічі.
"Я сказав, що незалежно від покупки С-400, ми можемо купити у вас певну кількість ракет Patriot... Але ми повинні побачити умови, які, як мінімум, будуть порівнянні з С-400", - стверджує Ердоган.
Він додав, що має на увазі можливість спільного виробництва і пільгові умови кредитування для купівлі ракет.
Нагадаємо, Туреччина веде переговори з РФ з питання придбання винищувачів.