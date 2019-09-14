Эрдоган обсудит с Трампом приобретение американских ЗРК Patriot

Турецкий президент уверен, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, который возник после приобретения Анкарой российских систем ПВО С-400.

Эрдоган утверждает, что обсуждал покупку Patriot во время телефонного разговора с Трампом две недели назад, и пообещал продолжить этот разговор во время встречи.

"Я сказал, что независимо от покупки С-400, мы можем купить у вас определенное количество ракет Patriot ... Но мы должны увидеть условия, которые, как минимум, будут сравнимы с С-400", - утверждает Эрдоган.

Он добавил, что подразумевает возможность совместного производства и льготные условия кредитования для покупки ракет.

Напомним, Турция ведет переговоры с РФ по вопросу приобретения истребителей.