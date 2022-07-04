Ані Лорак вперше за час повномасштабної війни засвітилася на публіці

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Мережею почали поширюватися відеозаписи та фото з весілля Єревані де виступила артистка.

Як зазначили автори, корпоративний виступ Лорак відбувся 2 липня. У Росії артистка всі свої концерти скасувала, але в концертному графіку стоїть Німеччина та Чехія. Співачка збирається виступити там восени.

Наразі Ані Лорак не веде свої соцмережі, а Instagram - видалений.

Нагадаємо

З чернівецької "Алеї зірок" офіційно прибрали ім'я співачки Ані Лорак. Артистка мовчить про війну, яку росія розв'язала проти України.