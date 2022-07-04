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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 11853 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Ані Лорак вперше за час повномасштабної війни засвітилася на публіці

Ані Лорак вперше за час повномасштабної війни засвітилася на публіці

Київ • УНН

 • 691753 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року активно гастролює Росією та замовчує про війну на Батьківщині, вперше з березня з'явилася на сцені. Артистка виступила на весіллі у Вірменії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Мережею почали поширюватися відеозаписи та фото з весілля Єревані де виступила артистка.

Як зазначили автори, корпоративний виступ Лорак відбувся 2 липня. У Росії артистка всі свої концерти скасувала, але в концертному графіку стоїть Німеччина та Чехія. Співачка збирається виступити там восени.

Наразі Ані Лорак не веде свої соцмережі, а Instagram - видалений.

Нагадаємо

З чернівецької "Алеї зірок" офіційно прибрали ім'я співачки Ані Лорак. Артистка мовчить про війну, яку росія розв'язала проти України.

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