Ані Лорак вперше за час повномасштабної війни засвітилася на публіці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року активно гастролює Росією та замовчує про війну на Батьківщині, вперше з березня з'явилася на сцені. Артистка виступила на весіллі у Вірменії. Про це повідомляє УНН.
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Мережею почали поширюватися відеозаписи та фото з весілля Єревані де виступила артистка.
Як зазначили автори, корпоративний виступ Лорак відбувся 2 липня. У Росії артистка всі свої концерти скасувала, але в концертному графіку стоїть Німеччина та Чехія. Співачка збирається виступити там восени.
Наразі Ані Лорак не веде свої соцмережі, а Instagram - видалений.
Нагадаємо
З чернівецької "Алеї зірок" офіційно прибрали ім'я співачки Ані Лорак. Артистка мовчить про війну, яку росія розв'язала проти України.