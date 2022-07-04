Ани Лорак впервые за время полномасштабной войны засветилась на публике
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года активно гастролирует по России и умалчивает о войне на родной стране, впервые с марта появилась на сцене. Артистка выступила на свадьбе в Армении. Об этом сообщает УНН.
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Сетью начали распространяться видеозаписи и фото со свадьбы Ереване, где выступила артистка.
Как отметили авторы, корпоративное выступление Лорак состоялось 2 июля. В России артистка все свои концерты упразднила, но в концертном графике стоит Германия и Чехия. Певица собирается выступить там осенью.
Пока Ани Лорак не ведет свои соцсети, а Instagram – удален.
Напомним
Из черновицкой "Аллеи звезд" официально убрали имя певицы Ани Лорак. Артистка молчит о войне, которую Россия развязала против Украины.