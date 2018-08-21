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Американці хочуть отримувати гроші за здачу порожніх пляшок

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд американського штату Теннессі розглядає можливість впровадження депозитної (заставної) системи збору тари. Про це повідомляє Times Free Press, передає УНН.

Американці хочуть отримувати гроші за здачу порожніх пляшок

Відповідний законопроект буде оприлюднений на початку наступного року. Повідомляється, що прихильники системи наполягають на її впровадженні останні 15 років.

Сьогодні жителі штату збирають і переробляють лише 10% пластикових відходів. Завдяки впровадженню заставної системи збору тари, цей показник збільшиться до 80%, переконані автори законодавчої ініціативи.

“Депозитна система збору тари — це зменшення кількості сміття, створення нових робочих місць і надання можливості заробити місцевим підприємцям”, — йдеться в повідомленні.

Поки Америка тільки впроваджує, депозитна система збору тари вже допомагає боротися з пластиком більшості європейських країн.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Сьогодні така система успішно діє в Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

Україна, при наявності необхідного законопроекту, не може ввести таку систему вже півтора року.

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