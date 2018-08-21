Американцы хотят получать деньги за сдачу пустых бутылок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство американского штата Теннесси рассматривает возможность внедрения депозитной (залоговой) системы сбора тары. Об этом сообщает Times Free Press, передает УНН.
Соответствующий законопроект будет обнародован в начале следующего года. Сообщается, что сторонники системы настаивают на ее внедрении последние 15 лет.
Сегодня жители штата собирают и перерабатывают всего 10% пластиковых отходов. Благодаря внедрению залоговой системы сбора тары, данный показатель увеличится до 80%, убеждены авторы законодательной инициативы.
"Депозитная система сбора тары - это уменьшение количества мусора, создание новых рабочих мест и предоставление возможности заработать местным предпринимателям", - говорится в сообщении.
Пока Америка только внедряет, депозитная система сбора тары уже помогает бороться с пластиком большинству европейских стран.
Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.
Сегодня такая система успешно действует в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.
Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.