Американський військовий літак аварійно сів у Південно-Китайському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Американський винищувач F-35C здійснив аварійну посадку на палубу авіаносця USS Carl Vinson у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Підкреслюється, що пілот “благополучно катапультувався з літака і був евакуйований за допомогою військового вертольота”.
Трьом із співробітників була потрібна евакуація до лікарні в Манілі, а чотирьом надали допомогу на борту авіаносця.
Стан всього евакуйованого персоналу оцінюється як стабільний.
Інцидент стався під час “звичайних польотів” у Південно-Китайському морі. Причина “нещасного випадку у польоті” наразі розслідується.
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