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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69003 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Американський військовий літак аварійно сів у Південно-Китайському морі

Американський військовий літак аварійно сів у Південно-Китайському морі

Київ • УНН

 • 34713 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Американський винищувач F-35C здійснив аварійну посадку на палубу авіаносця USS Carl Vinson у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Підкреслюється, що пілот “благополучно катапультувався з літака і був евакуйований за допомогою військового вертольота”.

Трьом із співробітників була потрібна евакуація до лікарні в Манілі, а чотирьом надали допомогу на борту авіаносця.

Стан всього евакуйованого персоналу оцінюється як стабільний.

Інцидент стався під час “звичайних польотів” у Південно-Китайському морі. Причина “нещасного випадку у польоті” наразі розслідується. 

Нагадаємо 

Британський військовий корабель зіткнувся з російською субмариною.

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