Американський гравець з чемпіонату Іспанії перейшов у “Будівельник”

Деталі

В юні роки Браун (зараз йому 29 років, 216 см, 107 кг) був баскетбольною зіркою своєї школи і у випускному класі у середньому набирав 22,4 очка + 9,8 підбирання + 4,9 блок-шота за гру.

Йому належать сім рекордів школи: 44 очка за гру, 650 очок в сезоні, 13 блок-шотів за гру, 141 блок-шот в сезоні, 18 влучань з гри в одному матчі, 247 влучень з гри в сезоні, а також 152 влучання з лінії штрафних у сезоні.

На драфті НБА-2014 Алека вибрав клуб “Фінікс Санз” під 50 номером. Влітку того ж року він узяв участь у Літній Лізі NBA у складі “Санз”, але в матчі проти “Далласа” отримав пошкодження плеча, після якого його було прооперовано. Контракт з “Фінікс Санз” він підписав 14 вересня, але вже за 3 дні центровий був відрахований з команди.

У 2015-му Браун поїхав до Європи, а точніше — до іспанського “Обрадойро”, куди 2015-го поїхав і українець Артем Пустовий. Тоді у 29 матчах новачок “Будівельника” мав 6,1 очка + 2,9 підбирання.

Наступний сезон Алек провів у G-Лізі, а у квітні 2017 року перейшов в мадридський “Естудіантес”, де залишився і на наступний сезон. Його статистика в 33 матчах склала 10,8 очка, 4,6 підбирання та 1 блок-шот. Крім того, разом з “Естудіантесом” Браун грав у Лізі чемпіонів ФІБА, де набирав 11,4 очка, 4,8 підбирання і 1,2 блок-шота в 16 матчах.

Наступного сезону Браун перейшов до іншої іспанської команди — “Бреоган”, і надалі також виступав у складі російського “Нижнього Новгорода” та німецького “Телеком Баскетс”.

У червні 2020 року Браун повернувся в “Естудіантес”, у складі якого в 36 іграх проводив на паркеті в середньому 22,8 хвилин, здобуваючи 8,1 очка, 3,9 підбирання, 1,2 блок-шота.

Примітно, що 216-сантиметровий центровий є одним з двох гравців команди, котрі закинули найбільшу кількість 3-очкових за сезон — Браун мав 63 влучні кидки з 159 спроб, що складає 39,6 відсотки.

Доповнення

У 2017 року Браун став переможцем чемпіонату Америки у складі національної збірної США.