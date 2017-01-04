Американські сенатори готують законопроект про нові санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Група американських сенаторів від обох партій готує законопроект про додаткові санкції за лінією конгресу США проти Росії у зв'язку з її хакерськими атаками на американські інститути і діями в Україні і Сирії. Законодавці підтвердили цю інформацію, коли сенат зібрався на нову сесію конгресу, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Сенатор Бен Кардін, провідний демократ в комітеті з міжнародних відносин, заявив у вівторок, що він працює над законопроектом разом з “широкою групою” сенаторів, в яку входять і демократи, і республіканці.
Він висловив надію, що законопроект буде оприлюднений цього тижня.
“Це буде всеосяжний законопроект, який буде містити дозвіл конгресу на введення додаткових санкцій проти Росії”, - сказав Б.Кардін.
Б.Кардін повідомив, що законопроект буде частково сфокусований на діях Росії в Східній Європі, включаючи анексію українського Криму, а також її ролі на Близькому Сході, де Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії.
Б.Кардін не уточнив, чи змусить законопроект обраного президента Дональда Трампа прийняти рішення про санкції або він закріпить ті санкції, які були оголошені Білим домом минулого тижня, які Д.Трамп при бажанні зможе скасувати після вступу на посаду.
“Він доповнить (дії Білого дому - ред.) і піде далі. Він є доповненням, але є принцип поділу влади”, - додав Б.Кардін.
Білий дім і розвідувальне співтовариство США впевнені, що Москва намагалася втрутитися в хід виборів в США за допомогою хакерських атак на політичні організації Демократичної партії і спроб посіяти недовіру до уряду США.
У відповідь на ці дії і неналежне, на думку уряду США, поводження з американськими дипломатами за кордоном Білий дім минулого тижня вислав 35 російських дипломатів.