Американские сенаторы готовят законопроект о новых санкциях против РФ

КИЕВ. 4 января. УНН. Группа американских сенаторов от обеих партий готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии конгресса США против России в связи с ее хакерскими атаками на американские институты и действиями в Украине и Сирии. Законодатели подтвердили эту информацию, когда сенат собрался на новую сессию конгресса, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.