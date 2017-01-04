Американские сенаторы готовят законопроект о новых санкциях против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Группа американских сенаторов от обеих партий готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии конгресса США против России в связи с ее хакерскими атаками на американские институты и действиями в Украине и Сирии. Законодатели подтвердили эту информацию, когда сенат собрался на новую сессию конгресса, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в комитете по международным отношениям, заявил во вторник, что он работает над законопроектом вместе с "широкой группой" сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы.
Он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе.
"Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение конгресса на введение дополнительных санкций против России", - сказал Б.Кардин.
Б.Кардин сообщил, что законопроект будет частично сфокусирован на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии.
Б.Кардин не уточнил, заставит ли законопроект избранного президента Дональда Трампа принять решение о санкциях или он закрепит те санкции, которые были объявлены Белым домом на прошлой неделе, которые Д.Трамп при желании сможет отменить после вступления на должность.
"Он дополнит (действия Белого дома - ред.) и пойдет дальше. Он является дополнением, но есть принцип разделения власти", - добавил Б.Кардин.
Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.
В ответ на эти действия и ненадлежащее, по мнению правительства США, обращение с американскими дипломатами за рубежом Белый дом на прошлой неделе выслал 35 российских дипломатов.