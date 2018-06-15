Американець розповів, яку комбінацію цифр використовував у лотереях протягом 18 років
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Житель американського штату Айдахо виграв 2 млн дол. в лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на UPI.
Переможець грає в лотерею вже 18 років. Протягом всього часу він використовував в лотерейних квитках одні і ті ж номери: 6, 10, 15, 25, 36. Цього разу американець вирішив не зраджувати традиції, використавши звичну йому комбінацію чисел.
"Саме ці номери принесли мені виграш розміром в 2 млн дол.", - розповів він.
Американець зізнався, що збирається використовувати гроші для погашення іпотеки за будинок. Залишок грошей він вирішив залишити в якості заощаджень.
Нагадаємо, дуже схожа ситуація була і у жителя Тернопільської області Григорія Цапури. Так само, як і американець, він йшов до свого заповітного виграшу 18 років. У лютому 2018 року Цапурі посміхнулася удача і він виграв 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава".