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Алкоголь і тютюн в Литві подорожчали на 11,3% - статистика

Алкоголь і тютюн в Литві подорожчали на 11,3% - статистика

Київ • УНН

 • 13010 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У лютому поточного року ціни на алкоголь і тютюн в Литві зросли на 11,3% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, передає УНН з посиланням на baltnews.lt.

Відзначається, що середня річна інфляція в Литві становить 3,9%.

"Більш за все на річне підвищення цін вплинуло підвищення вартості пива, твердого палива, послуг ресторанів, кафе, інших підприємств громадського харчування, молочних продуктів, сиру, яєць, вина, напоїв з вмістом спирту, овочів", - йдеться в повідомленні.

Подешевшали ліки та послуги зв'язку, а ось алкоголь і тютюн за рік подорожчали на 11,3%, комунальні послуги - на 5,6%, відпочинок і культурні розваги - на 4,1%, послуги готелів і ресторанів - на 7,1% .

В Україні тим часом алкоголь подорожчав не так істотно, з початку року - всього на 0,7%. Причина зростання ціни - теж інфляція, показник зростання якої порівняно із січнем поточного року сягнув 0,9%.

Відзначимо, що в Литві нещодавно підняли акцизи на алкоголь, проте менше пити литовці не стали.

Схожа ситуація і в Україні, де зростання алкогольного акцизу лише спровокувало розвиток тіньового ринку спиртних напоїв, які вітчизняному споживачеві стали більш доступні, ніж легальний і безпечний алкоголь.

За словами маркетинг-директора компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, занижена ціна горілки, як правило, - це і є найперша і найпростіша ознака сумнівності її якості.

При цьому підроблену горілку, як зазначив експерт, найчастіше виготовляють шляхом змішування дешевого спирту і води, і основна небезпека полягає у відсутності будь-якого контролю виробництва.

"Така горілка може містити метиловий спирт, мінімальна доза якого здатна вбити людину. На жаль, такі випадки в Україні вже були, і не один раз", - додав О.Безуглий.

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