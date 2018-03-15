Алкоголь и табак в Литве подорожали на 11,3% - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В феврале текущего года цены на алкоголь и табак в Литве поднялись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передает УНН со ссылкой на baltnews.lt.
Отмечается, что средняя годовая инфляция в Литве составляет 3,9%.
"Более всего на годовое повышение цен повлияло повышение стоимости пива, твёрдого топлива, услуг ресторанов, кафе, других предприятий общественного питания, молочных продуктов, сыра, яиц, вина, напитков с содержанием спирта, овощей", — говорится в сообщении.
Подешевели лекарства и услуги связи, а вот алкоголь и табак за год подорожали на 11,3%, коммунальные услуги – на 5,6%, отдых и культурные развлечения – на 4,1%, услуги гостиниц и ресторанов – на 7,1%.
В Украине тем временем алкоголь подорожал не так существенно, с начала года – всего на 0,7%. Причина роста цены – тоже инфляция, показатель роста которой по отношению к январю текущего года составил 0,9%
Отметим, что в Литве недавно подняли акцизы на алкоголь, однако меньше пить литовцы не стали.
Схожая ситуация и в Украине, где рост алкогольного акциза лишь спровоцировал развитие теневого рынка спиртных напитков, которые отечественному потребителю стали более доступны, чем легальный и безопасный алкоголь.
По словам маркетинг-директора компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, заниженная цена водки, как правило, — это и есть самый первый и простой признак сомнительности ее качества.
При этом поддельную водку, как отметил эксперт, чаще всего изготавливают путем смешивания дешевого спирта и воды, и основная опасность заключается в отсутствии какого-либо контроля производства.
“Такая водка может содержать метиловый спирт, минимальная доза которого способна убить человека. К сожалению, такие случаи в Украине уже были, и не единожды”, — добавил А.Безуглый.