Агресія РФ проти України є яскравим прикладом гібридної війни – В.Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Агресія Російської Федерації проти України є яскравим прикладом гібридної війни. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН з посиланням на Twitter представництва України в ООН.
“Російська агресія проти України — яскравий приклад гібридної війни. Вона почалася задовго до того, як було зроблено перший постріл. Гібридні війни — одна із ключових загроз міжнародному миру та безпеці. Це наша реальність. Потрібно розробляти засоби протидії”, — цитують В.Єльченка.
Як повідомляв УНН, у Раді Безпеки ООН сьогодні проходить засідання під головуванням України у форматі Apia щодо гiбридних війн.
Нагадаємо, заступник командувача об’єднаними силами НАТО в Європі британський генерал Адріан Бредшоу заявив, що відповіддю на російські гібридні методи ведення війни повинно стати “гібридне стримування”.