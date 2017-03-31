Агрессия РФ против Украины является ярким примером гибридной войны - В.Ельченко

"Российская агрессия против Украины - яркий пример гибридной войны. Она началась задолго до того, как был сделан первый выстрел. Гибридные войны - одна из ключевых угроз международному миру и безопасности. Это наша реальность. Нужно разрабатывать средства противодействия", - цитируют В.Ельченко.

Как сообщал УНН, в Совете Безопасности ООН сегодня проходит заседание под председательством Украины в формате Apрia по гибридных войн.

Напомним, заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу заявил, что ответом на российские гибридные методы ведения войны должно стать "гибридное сдерживание".