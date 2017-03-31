Агрессия РФ против Украины является ярким примером гибридной войны - В.Ельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Агрессия Российской Федерации против Украины является ярким примером гибридной войны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.
"Российская агрессия против Украины - яркий пример гибридной войны. Она началась задолго до того, как был сделан первый выстрел. Гибридные войны - одна из ключевых угроз международному миру и безопасности. Это наша реальность. Нужно разрабатывать средства противодействия", - цитируют В.Ельченко.
Как сообщал УНН, в Совете Безопасности ООН сегодня проходит заседание под председательством Украины в формате Apрia по гибридных войн.
Напомним, заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу заявил, что ответом на российские гибридные методы ведения войны должно стать "гибридное сдерживание".