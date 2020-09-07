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Адвокат: кількість українських політв'язнів збільшилася у тюрмах Росії

Київ • УНН

 • 13612 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У російських в’язницях кількість українських політв’язнів збільшилася з минулого року до 135 осіб. Про це в день річниці визволення українських політв’язнів написав в Facebook адвокат Микола Полозов, передає УНН.

Адвокат: кількість українських політв'язнів збільшилася у тюрмах Росії

“На жаль, за минулий рік кількість українських політв’язнів збільшилася. Після „великого обміну“ у вересні 2019 року в російських в’язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні 135”, — написав Полозов.

За його словами, 100 з них — це кримські татари.

“Цілком очевидно, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація подібного роду справ невтішна. Людей будуть продовжувати хапати, мучити в СІЗО і колоніях, особливо в окупованому Криму. Без виразної стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення будуть постійно повторюватися в замкнутому циклі. Звільнити українських політв’язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло”, — вважає адвокат.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський опублікував зворушливе відео до річниці визволення українських політв’язнів.

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