Адвокат: кількість українських політв'язнів збільшилася у тюрмах Росії

“На жаль, за минулий рік кількість українських політв’язнів збільшилася. Після „великого обміну“ у вересні 2019 року в російських в’язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні 135”, — написав Полозов.

За його словами, 100 з них — це кримські татари.

“Цілком очевидно, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація подібного роду справ невтішна. Людей будуть продовжувати хапати, мучити в СІЗО і колоніях, особливо в окупованому Криму. Без виразної стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення будуть постійно повторюватися в замкнутому циклі. Звільнити українських політв’язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло”, — вважає адвокат.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський опублікував зворушливе відео до річниці визволення українських політв’язнів.