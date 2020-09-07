Рік після звільнення "бранців Кремля": Зеленський оприлюднив зворушливе відео

"Рік тому наші полонені моряки та політв’язні повернулися додому. Ми боролися за них усією країною. Ми чекали на них всією країною. І ми плакали від щастя всією країною. Та, незважаючи на сльози, тоді ми всі відчули себе неймовірно сильними. Бо лише сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без жодних "але". Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень та евакуацій. Так було, так є і так буде завжди. Бо Україна своїх не залишає!", - написав Президент.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними між Києвом та Москвою за формулою "35 на 35".

До України повернулися 24 моряки, журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Володимир Балух, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров і Микола Сізановіч.