Адміністрація морських портів сплатила до бюджету 3,4 млрд грн податків

За даними звітності підприємства, поточні податки та обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів становили 3,42 млрд грн, що на 188% вище відрахувань за 9 місяців 2015 року.

При цьому, чистий дохід Адміністрації морських портів України за 9 місяців 2016 року становив 5,35 млрд грн, що на 8,5% вище показників аналогічного періоду минулого року, а прибуток до оподаткування підприємства досяг 3,5 млрд грн, що на 3% вище минулорічного показника та капітальні інвестиції підприємства з початку року зросли більш ніж вдвічі з 138 до 314 млн грн.

При цьому, чистий прибуток підприємства склав 2,87 млрд грн, що на 16,7% нижче минулорічного результату. Водночас, дивіденди підприємства становили 1,64 млрд грн проти 0,6 млрд грн минулого року.