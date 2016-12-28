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Администрация морских портов уплатила в бюджет 3,4 млрд грн налогов

Администрация морских портов уплатила в бюджет 3,4 млрд грн налогов

Киев • УНН

 • 7416 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Администрация морских портов Украины за девять месяцев 2016 года заплатила в бюджеты всех уровней и целевых фондов 3,42 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе государственного предприятия АМПУ.

По данным отчетности предприятия, текущие налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней и целевых фондов составили 3,42 млрд грн, что на 188% выше отчислений за 9 месяцев 2015 года.

При этом, чистый доход Администрации морских портов Украины за 9 месяцев 2016 года составил 5,35 млрд грн, что на 8,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года, а прибыль до налогообложения предприятия достигла 3,5 млрд грн, что на 3% выше прошлогоднего показателя и капитальные инвестиции предприятия с начала года выросли более чем вдвое с 138 до 314 млн грн.

При этом, чистая прибыль предприятия составила 2,87 млрд грн, что на 16,7% ниже прошлогоднего результата. В то же время, дивиденды предприятия составили 1,64 млрд грн против 0,6 млрд грн прошлого года.

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