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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Адміністратора антиукраїнських спільнот в соцмережах викрили правоохоронці

Київ • УНН

 • 9648 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Львові Служба безпеки України викрила адміністратора антиукраїнських спільнот у соціальних мережах. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Адміністратора антиукраїнських спільнот в соцмережах викрили правоохоронці

Зловмисниця створила фейкові акаунти та адмініструвала групи антиукраїнської спрямованості, де розповсюджувались матеріали, що дискредитують українську державу, пропагують створення т.зв. новоросії. Окрім того жінка організовувала збір фінансової допомоги бойовикам “ДНР/ЛНР”.

Також поплічниця сепаратистів збирала та передавала російським модераторам дані про суспільно-політичну та соціальну ситуацію на Львівщині, займалася блокуванням проукраїнських спільнот та користувачів у російських соцмережах.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку із доказами її протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах затримали в Дніпрі.

 

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