Администратора антиукраинских сообществ в соцсетях разоблачили правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила администратора антиукраинских сообществ в социальных сетях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленница создала фейковые аккаунты и администрировала группы антиукраинской направленности, где распространялись материалы, что дискредитируют украинское государство, пропагандируют создание т.н. Новороссии. Кроме того женщина организовывала сбор финансовой помощи боевикам "ДНР / ЛНР".
Также соучастница сепаратистов собирала и передавала российским модераторам данные об общественно-политической и социальной ситуации во Львовской области, занималась блокировкой проукраинских сообществ и пользователей в российских соцсетях.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами ее противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, как сообщал УНН, администратора антиукраинских групп в соцсетях задержали в Днепре.