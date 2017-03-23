А.Ярмоленко: розібрали збірну Хорватії від "А" до "Я"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" та національної збірної команди України Андрій Ярмоленко розповів, як пройшов австрійський збір "синьо-жовтих", а також сказав, що потрібно зробити збірній, щоб перемогти хорватів, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
"Гарно попрацювали. Що більше всього запам’яталося? Це те, що багато працювали над тактикою. Розібрали збірну Хорватії від "А" до "Я". Тому, в принципі, суперник нас нічим не повинен здивувати. Але подивимося, як буде", - розпочав вінгер.
"Я думаю, всі хлопці знають футболістів, які грають у збірній Хорватії. Всі знають, що у хорватів сильний колектив, а ми вивчали те, за рахунок чого можна досягти позитивного результату, і те, чого їм не можна дозволяти на футбольному полі", - додав футболіст.
Як повідомляв УНН, на думку півзахисника "Наполі" Марко Рога його збірна Хорватії краща за команду України.