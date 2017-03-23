А.Ярмоленко: разобрали сборную Хорватии от "А" до "Я"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31738 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102268 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117705 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176599 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129207 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124384 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116975 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107499 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Ярмоленко: разобрали сборную Хорватии от "А" до "Я"

А.Ярмоленко: разобрали сборную Хорватии от "А" до "Я"

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как прошел австрийский сбор "сине-желтых", а также сказал, что нужно сделать сборной, чтобы победить хорватов, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

"Хорошо поработали. Чем больше всего запомнилось? Это то, что много работали над тактикой. Разобрали сборную Хорватии от "А" до "Я". Поэтому, в принципе, соперник нас ничем не должен удивить. Но посмотрим, как будет" - начал вингер.

"Я думаю, все ребята знают футболистов, которые играют в сборной Хорватии. Все знают, что у хорватов сильный коллектив, а мы изучали то, за счет чего можно достичь положительного результата, и то, чего им нельзя позволять на футбольном поле", - добавил футболист.

Как сообщал УНН, по мнению полузащитника "Наполи" Марко Рога его сборная Хорватии лучше команду Украины.

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