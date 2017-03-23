А.Ярмоленко: разобрали сборную Хорватии от "А" до "Я"

"Хорошо поработали. Чем больше всего запомнилось? Это то, что много работали над тактикой. Разобрали сборную Хорватии от "А" до "Я". Поэтому, в принципе, соперник нас ничем не должен удивить. Но посмотрим, как будет" - начал вингер.

"Я думаю, все ребята знают футболистов, которые играют в сборной Хорватии. Все знают, что у хорватов сильный коллектив, а мы изучали то, за счет чего можно достичь положительного результата, и то, чего им нельзя позволять на футбольном поле", - добавил футболист.

Как сообщал УНН, по мнению полузащитника "Наполи" Марко Рога его сборная Хорватии лучше команду Украины.