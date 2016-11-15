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А.Шевченко озвучив зміни в збірній після приходу на пост головного тренера

А.Шевченко озвучив зміни в збірній після приходу на пост головного тренера

Київ • УНН

 • 12235 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко напередодні товариської зустрічі із командою Сербії перерахував ряд змін, які зазнала команда після зміни на посту Михайла Фоменко, передає УНН з посиланням на сайт ФФУ.

"Ми омолодили команду, на Євро-2016 середній вік української збірної був 28, а вже зараз - 25. Але важливо, щоб кандидати до національної команди відповідали її рівню. Вони мають добре грати в клубах, причому протягом тривалого часу, а не двох-трьох ігор. Також збірна змінила структуру і манеру гри. Команда намагається грати першим номером: більше тримати м'яч, частіше створювати атаки та бити по воротах, також використовувати сильні сторони, зокрема, фланги. Структура гри змінилася досить серйозно, відзначив керманич "синьо-жовтих", - заявив керманич збірної.

Окрім того, наставник наголосив, що сьогоднішня зустріч із Сербією не є репетицією перед наступною офіційною грою із Хорватією.

"Серби грають у три захисники, а хорвати використовують чотири гравці позаду. У Сербії та Хорватії - різні формації та підхід до гри", - підкреслив коуч.

Нагадаємо, що сьогоднішня зустріч з Сербією вперше за останні три роки відбудеться на стадіоні "Металіст" у Харкові.

Як повідомляв УНН, збірна України мінімально перемогла національну команду Фінляндії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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