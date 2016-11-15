А.Шевченко озвучил изменения в сборной после прихода на пост главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко накануне товарищеской встречи с командой Сербии перечислил ряд изменений, которые произошли в команде после смены на посту Михаила Фоменко, передает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
"Мы омолодили команду, на Евро-2016 средний возраст украинской сборной был 28, а уже сейчас - 25. Но важно, чтобы кандидаты в национальную команду соответствовали уровню. Они имеют хорошо играть в клубах, причем в течение длительного времени, а не двух-трех игр. Также сборная изменила структуру и манеру игры. Команда пытается играть первым номером: больше держать мяч, чаще создавать атаки и бить по воротам, использовать сильные стороны, в частности, фланги. Структура игры изменилась достаточно серьезно", - заявил наставник сборной.
Кроме того, А.Шевченко отметил, что сегодняшняя встреча с Сербией не является репетицией перед следующей официальной игрой с Хорватией.
"Сербы играют в три защитника, а хорваты используют четыре игрока на задней линии. В Сербии и Хорватии - разные формации и подход к игре", - подчеркнул коуч.
Напомним, что сегодняшняя встреча с Сербией впервые за последние три года состоится на стадионе "Металлист" в Харькове.
Как сообщал УНН, сборная Украины минимально победила национальную команду Финляндии.