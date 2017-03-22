А.Пятов заявив щодо допомоги Д.Срни перед матчем із хорватами

“Ми і так знаємо збірну Хорватії, у нас в клубі Даріо Срна. Він постійно розповідає про команду, та й ми самі бачимо гри. Даріо підказав, хто приблизно може зіграти. Основну увагу приділимо лідерам — Модріча з Ракітічем, які ведуть гру, і Манджукічу з Калінічем, які зараз в прекрасній формі”, — наголосив воротар.

Як повідомляв УНН, Денис Бойко назвав Хорватію фаворитом групи І кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу-2018.