А.Пятов заявив щодо допомоги Д.Срни перед матчем із хорватами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голкіпер “Шахтаря” і збірної України Андрій Пятов прокоментував підготовку збірної до матчу відбору до ЧС-2018 з хорватами, передає УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.
“Ми і так знаємо збірну Хорватії, у нас в клубі Даріо Срна. Він постійно розповідає про команду, та й ми самі бачимо гри. Даріо підказав, хто приблизно може зіграти. Основну увагу приділимо лідерам — Модріча з Ракітічем, які ведуть гру, і Манджукічу з Калінічем, які зараз в прекрасній формі”, — наголосив воротар.
Як повідомляв УНН, Денис Бойко назвав Хорватію фаворитом групи І кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу-2018.