А.Пятов заявил о помощи Д.Срна перед матчем с хорватами

"Мы и так знаем сборную Хорватии, у нас в клубе Дарио Срна. Он постоянно рассказывает о команде, и мы сами видим игры. Дарио подсказал, кто предположительно может сыграть. Основное внимание уделим лидерам - Модрича с Ракитич, которые ведут игру, и Манджукичу с Калиничем, которые сейчас в прекрасной форме ", - отметил вратарь.

Как сообщал УНН, Денис Бойко назвал Хорватию фаворитом группы и квалификационного этапа чемпионата мира-2018.