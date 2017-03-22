А.Пятов заявил о помощи Д.Срна перед матчем с хорватами

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31403 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102164 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117603 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176492 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129154 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124346 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116947 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107498 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Пятов заявил о помощи Д.Срна перед матчем с хорватами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал подготовку сборной к матчу отбора к ЧМ-2018 с хорватами, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

"Мы и так знаем сборную Хорватии, у нас в клубе Дарио Срна. Он постоянно рассказывает о команде, и мы сами видим игры. Дарио подсказал, кто предположительно может сыграть. Основное внимание уделим лидерам - Модрича с Ракитич, которые ведут игру, и Манджукичу с Калиничем, которые сейчас в прекрасной форме ", - отметил вратарь.

Как сообщал УНН, Денис Бойко назвал Хорватию фаворитом группы и квалификационного этапа чемпионата мира-2018.

Украинские Национальные Новости

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