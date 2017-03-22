А.Пятов заявил о помощи Д.Срна перед матчем с хорватами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал подготовку сборной к матчу отбора к ЧМ-2018 с хорватами, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"Мы и так знаем сборную Хорватии, у нас в клубе Дарио Срна. Он постоянно рассказывает о команде, и мы сами видим игры. Дарио подсказал, кто предположительно может сыграть. Основное внимание уделим лидерам - Модрича с Ракитич, которые ведут игру, и Манджукичу с Калиничем, которые сейчас в прекрасной форме ", - отметил вратарь.
Как сообщал УНН, Денис Бойко назвал Хорватию фаворитом группы и квалификационного этапа чемпионата мира-2018.