А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 351 народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок знову спробує призначити аудитора Національного антикорупційного бюро України.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань, які стосуються паливно-енергетичного комплексу та транспорту.
Крім цього депутати, зокрема планують визначитися стосовно законопроекту про соціальні послуги та внести зміни до законодавства стосовно порядку розрахунку в іноземній валюті.
Як повідомляв УНН, 16 березня ВР не включила до порядку денного питання про призначення аудитора НАБУ.