А.Меркель приїде до РФ у травні - В.Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін повідомляє про запланований на 2 травня візит канцлера Німеччини Анґели Меркель до Москви, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Мої найкращі привітання федеральному канцлеру. Ми чекаємо візиту пані Меркель 2 травня”, — заявив В.Путін 16 травня під час зустрічі з головою німецької Баварії Горстом Сігофером.
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Як пише видання, візит А.Меркель до Росії відбуватиметься перед вересневими виборами у Німеччині. У Берліні висловлюють побоювання, що Москва спробує під час передвиборчої кампанії нашкодити А.Меркель, яка різко критикує дії Росії в Україні і Сирії.
Минулого року А.Меркель припустила, що під час передвиборчої кампанії можуть бути вчинені кібератаки і кампанії з дезінформації.