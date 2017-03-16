А.Меркель приедет в РФ в мае - В.Путин

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30729 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117389 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176262 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129012 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124253 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116872 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106446 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107492 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103900 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Меркель приедет в РФ в мае - В.Путин

А.Меркель приедет в РФ в мае - В.Путин

Киев  •  УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент России Владимир Путин сообщает о запланированном на 2 мая визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мои лучшие поздравления федеральному канцлеру. Мы ждем визита госпожи Меркель 2 мая", - заявил В.Путин 16 мая во время встречи с председателем немецкой Баварии Хорстом Сигофером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча Меркель и Д.Трамп перенесена на 17 марта

Как пишет издание, визит Меркель в Россию будет происходить перед сентябрьскими выборами в Германии. В Берлине опасаются, что Москва попытается во время предвыборной кампании навредить А.Меркель, которая резко критикует действия России в Украине и Сирии.

В прошлом году Меркель предположила, что во время предвыборной кампании могут быть совершены кибератаки и кампании по дезинформации.

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