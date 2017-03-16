А.Меркель приедет в РФ в мае - В.Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент России Владимир Путин сообщает о запланированном на 2 мая визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мои лучшие поздравления федеральному канцлеру. Мы ждем визита госпожи Меркель 2 мая", - заявил В.Путин 16 мая во время встречи с председателем немецкой Баварии Хорстом Сигофером.
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Как пишет издание, визит Меркель в Россию будет происходить перед сентябрьскими выборами в Германии. В Берлине опасаются, что Москва попытается во время предвыборной кампании навредить А.Меркель, которая резко критикует действия России в Украине и Сирии.
В прошлом году Меркель предположила, что во время предвыборной кампании могут быть совершены кибератаки и кампании по дезинформации.