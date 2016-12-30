А.Матіос пояснив інформацію про 8 втрат на Донбасі

“Підтверджую: за вчорашній день 3 бойових поранених, 5- небойових втрат (1 — самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна і її наслідки страшні”, — повідомив А.Матіос.

Як повідомляв УНН, А.Матіос повідомив про 8 втрат у зоні АТО.