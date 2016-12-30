А.Матиос объяснил информацию о 8 потерях на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос объяснил, что имел в виду, говоря о 8 потерях в зоне проведения АТО. Разъяснение он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Подтверждаю: за вчерашний день 3 боевых раненых, 5 небоевых потерь (1 - самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война и ее последствия страшные", - сообщил А.Матиос.
Как сообщал УНН, А.Матиос сообщил о 8 потерях в зоне АТО.