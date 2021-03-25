25 березня: яке сьогодні свято
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В цей день, 25 березня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний День ненароджених дітей та Міжнародний день прокрастинації. В Україні відзначають День СБУ, пише УНН.
Свята
Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі відзначається щорічно 25 березня на протязі кількох останніх років. Відповідна резолюція Генеральної асамблеї вийшли 17 грудня 2007 року.
Мета цього міжнародного дня — зберігати пам’ять про трансатлантичну торгівлю людьми та рабство, а також роз’яснювати майбутнім поколінням причини і наслідки цих явищ. Не менш важлива мета — доносити до відома всіх людей інформацію про небезпеку, яку несе расова дискримінація. У зв’язку з цим, фахівці ООН створюють навчально-просвітницькі програми, яка спрямовується до навчальних закладів та громадських організацій.
День Служби безпеки України — професійне свято України. Відзначається щорічно 25 березня у день прийняття Верховною Радою України Закону України “Про Службу безпеки України”.
Свято було встановлено Указом Президента України Леоніда Кучми 22 березня 2001 року “...ураховуючи заслуги Служби безпеки України у справі захисту державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, забезпеченні прав і свобод людини і громадянина...”.
Релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні 25 березня віряни вшановують пам’ять Феофана Сігріанського. Феофан Сповідник був візантійським літописцем, шанованим православною церквою в образі преподобного. У цей день наші предки з самого ранку виходили на вулицю, щоб зустріти весну. Вважалося, що до Феофана повністю сходить сніговий покрив і відтане ґрунт.
Іменини
Сьогодні іменини відзначають власники наступних імен: Григорій, Феофан, Семен, Симеон, Симон, Арон, Марія, Прокіп.
Прикмети
Дерева інеєм покриті — до дощового червня.
Встановилася справжня весняна погода в цей день — літо буде непогожим.
Туман піднімається вгору — до дощу. Опускається вниз — до сонячної погоди.