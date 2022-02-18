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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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18 лютого — День Плутона

18 лютого — День Плутона

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні, 18 лютого, відзначають День Плутона. Віряни вшановують пам’ять святої мучениці Агафії, передає УНН.

День Плутона

1930 року Плутон відкрив Клайд Томбо. Протягом 76 років Плутон вважали дев’ятою планетою, але від 1992 року такий статус небесного тіла почав викликати деякі сумніви. Багато подібних на Плутон об’єктів було виявлено в Поясі Койпера (це одна з областей сонячної системи). Тому 24 серпня 2006 року Міжнародним астрономічним союзом Плутон було визнано карликовою планетою. Цей статус тримається і донині. Хоча існує низка вчених, які не приймають таке твердження і продовжують називати Плутон планетою. Плутон розташований від Землі дуже далеко (від від 4,2 до 7,5 мільярда км), а тому ми мало знаємо про це небесне тіло. Свою назву карликова планета отримала на честь бога підземного світу Плутона, який існував у римській міфології. Вчені стверджують, що температура поверхні цього небесного тіла становить приблизно -233 до -213 за Цельсієм. Від Сонця до Плутона майже 6 мільярдів км. А його розмір це дві третини Місяця.

День пам’яті святої мучениці Агафії

Вона пережила чимало страждань у часи, коли відбувалося гоніння за християнами. Саме тому її називають мученицею. Агафія народилася в Палермо в заможній і дуже відомій родині. З дитинства відрізнялася тим, що вміла бачити хороше і погане в людях. Сповідувала християнство. Тому під час гонінь сенатор-язичник наказав своїм воїнам привести до нього Агафію та намагався залучити її до язичництва незаконним шляхом. Проте дівчина відмовилася. Про неї часто казали: “Легше пом’якшити камінь і розтопити залізо, ніж переконати цю дівчину”. За те, що не послухала сенатора, Агафію засудили до жорстоких тортур. Вночі, після всіх перенесених мук, до неї прийшов апостол Петро та вилікував всі рани. Коли вранці сенатор побачив, що дівчина вилікувана, то дуже розлютився. Він наказав продовжити тортури. Того ж дня в місті трапився сильний землетрус. Перелякані мешканці вирішили, що то Бог карає їх за знущання з Агафії. Її повели до темниці і вона там мирно померла. Через рік після її смерті прокинувся вулкан Етна. Жителі, кинулися до могили Агафії та взяли її одяг з труни, щоб себе захистити. Виверження одразу припинилося. Тому святу мученицю Агафію вважають захисницею від пожеж.

Іменини 

День Ангела святкують: Антон, Феодосій, Михайло, Олександра, Василина, Агата.

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