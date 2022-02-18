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15 марта, 19:03 • 83799 просмотра

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18 февраля — День Плутона

18 февраля — День Плутона

Киев • УНН

 • 28424 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня, 18 февраля, отмечают День Плутона. Верующие чтят память святой мученицы Агафьи, передает УНН.

День Плутона

1930 г. Плутон открыл Клайд Томбо. В течение 76 лет Плутон считали девятой планетой, но с 1992 года такой статус небесного тела начал вызывать некоторые сомнения. Многие подобные Плутону объекты были обнаружены в поясе Койпера (это одна из областей Солнечной системы). Поэтому 24 августа 2006 года Международным астрономическим союзом Плутон был признан карликовой планетой. Этот статус держится и по сей день. Хотя существует ряд ученых, которые не принимают такое утверждение и продолжают называть Плутон планетой. Плутон расположен от Земли очень далеко (от от 4,2 до 7,5 миллиарда км), а потому мы мало знаем об этом небесном теле. Свое название карликовая планета получила в честь бога подземного мира Плутона, который существовал в римской мифологии. Ученые утверждают, что температура поверхности этого небесного тела составляет примерно -233 до -213 по Цельсию. От Солнца до Плутона почти 6 миллиардов км. А его размер это две трети месяца.

День памяти святой мученицы Агафии

Она пережила немало страданий во времена, когда происходило гонения за христианами. Именно поэтому ее называют мученицей. Агафья родилась в Палермо в состоятельной и очень известной семье. С детства отличалась тем, что умела видеть хорошее и плохое в людях. Исповедовала христианство. Поэтому во время гонений сенатор-язычник приказал своим воинам привести к нему Агафья и пытался привлечь ее к язычеству незаконным путем. Однако девушка отказалась. О ней часто говорили: “Легче смягчить камень и растопить железо, чем убедить эту девушку”. За то, что не послушала сенатора, Агафью приговорили к жестоким пыткам. Ночью, после всех перенесенных мук, к ней пришел апостол Петр и вылечил все раны. Когда утром сенатор увидел, что девушка вылечена, то очень разозлился. Он приказал продолжить пытки. В тот же день в городе произошло сильное землетрясение. Перепуганные жители решили, что это Бог наказывает их за издевательство с Агафии. Ее повели в темницу и она там мирно умерла. Через год после ее смерти проснулся вулкан Этна. Жители, бросились к могиле Агафии и взяли ее одежду из гроба, чтобы себя защитить. Извержение сразу прекратилось. Поэтому святую мученицу Агафью считают защитницей от пожаров.

Именины

День Ангела празднуют: Антон, Феодосий, Михаил, Александра, Василиса, Агата.

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