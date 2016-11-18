Освобожденные по "закону Савченко" совершили 28 убийств за девять месяцев - В.Троян
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Повторные преступления совершили 10% правонарушителей, которых освободили по "закону Савченко". Об этом в интервью журналу "Фокус" рассказал исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Вадим Троян, передает УНН.
Безуспешные попытки Верховной Рады внести изменения в "закон Савченко" он объяснил инертной системой изменения украинского законодательства.
"Сначала депутаты не верили, что этот закон может повлиять на уровень преступности и требовали для доказательств статистику. Теперь она у нас есть: 10% правонарушителей, которые вышли на свободу благодаря "закону Савченко", совершили повторные преступления, за 9 месяцев текущего года они совершили 28 убийств, еще 22 человека погибли после причинения тяжких телесных повреждений", - отметил в.и.о. главы НПУ.
Как сообщал УНН, на днях ВР отказалась вносить изменения в "закона Савченко".
Напомним, по закону "Савченко" предусматривается зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.