Звільнені за "законом Савченко" здійснили 28 вбивств за дев'ять місяців - В.Троян
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Повторні злочини здійснили 10% правопорушників, яких звільнили за “законом Савченко”. Про це в інтерв’ю журналу “Фокус” розповів виконувач обов’язків голови Нацполіції України Вадим Троян, передає УНН.
Безуспішні намагання Верховної Ради внести зміни у “закон Савченко” він пояснив інертною системою зміни українського законодавства.
“Спочатку депутати не вірили, що цей закон може вплинути на рівень злочинності і вимагали для доказів статистику. Тепер вона у нас є: 10% правопорушників, що вийшли на волю завдяки "закону Савченко“, здійснили повторні злочини, за 9 місяців поточного року вони здійснили 28 вбивств, ще 22 людини загинули після заподіяння тяжких тілесних ушкоджень”, — зазначив т.в.о. голови НПУ.
Як повідомляв УНН, днями ВР відмовилася вносити зміни до “закону Савченко”.
Нагадаємо, за “законом Савченко” передбачається зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.