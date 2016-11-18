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Звільнені за "законом Савченко" здійснили 28 вбивств за дев'ять місяців - В.Троян

Звільнені за "законом Савченко" здійснили 28 вбивств за дев'ять місяців - В.Троян

Київ • УНН

 • 9480 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Повторні злочини здійснили 10% правопорушників, яких звільнили за “законом Савченко”. Про це в інтерв’ю журналу “Фокус” розповів виконувач обов’язків голови Нацполіції України Вадим Троян, передає УНН.

Безуспішні намагання Верховної Ради внести зміни у “закон Савченко” він пояснив інертною системою зміни українського законодавства.

“Спочатку депутати не вірили, що цей закон може вплинути на рівень злочинності і вимагали для доказів статистику. Тепер вона у нас є: 10% правопорушників, що вийшли на волю завдяки "закону Савченко“, здійснили повторні злочини, за 9 місяців поточного року вони здійснили 28 вбивств, ще 22 людини загинули після заподіяння тяжких тілесних ушкоджень”, — зазначив т.в.о. голови НПУ.

Як повідомляв УНН, днями ВР відмовилася вносити зміни до “закону Савченко”.

Нагадаємо, за “законом Савченко” передбачається зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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