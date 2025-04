"Золотой глобус" 2023: кто получил заветные статуэтки

Детали

Стивен Спилберг получил приз как лучший режиссер за фильм “Фабельманы” (The Fabelmans) — ленту о взрослении, в которой знаменитый голливудский режиссер частично описал собственную юность и молодость. Картина также победила в номинации за лучший кинофильм.

Кейт Бланшетт получила “Золотой глобус” за лучшую женскую роль в фильме “Тар”, где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра. Актриса не присутствовала на церемонии, поскольку сейчас находится на съемках в Великобритании.

Остин Батлер стал обладателем премии за лучшую мужскую роль в фильме “Элвис” (Elvis) — биографического фильма о знаменитом певце Элвисе Пресли режиссера База Лурмана.

Приз за лучшую мужскую роль в категории “комедия/мюзикл” получил ирландский актер Колин Фарелл за фильм “Банши Инишерина” (The Banshees of Inisherin) — трагикомедию, действие которой происходит на отдаленном ирландском острове. Эта лента была также признана лучшей в категории “комедия/мюзикл”, “Золотой глобус” также получил автор ее сценария Мартин Макдон.

Исполнительницей лучшей женской роли в категории “комедия/мюзикл” была признана Мишель Йео — за фильм “Все везде и сразу” (Everything Everywhere All At Once) — научно-фантастическую комедию о жизни в параллельных вселенных.

Престижную Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся достижения в кинематографе в этом году получил комический актер Эдди Мерфи.

Лучшим телесериалом признан “Дом дракона” (House of the Dragon) — приквел “Игры престолов”.

Напомним

На церемонии вручения “Золотых глобусов” прозвучало заявление Зеленского.

Его представил актер Шон Пенн, который неоднократно бывал в Украине после начала полномасштабной войны и даже привез Зеленскому в Киев свой “Оскар”.