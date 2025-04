"Золотий глобус" 2023: хто отримав омріяні статуетки

Деталі

Стівен Спілберг отримав приз як найкращий режисер за фільм “Фабельмани” (The Fabelmans) — стрічку про дорослішання, в якій знаменитий голлівудський режисер частково описав власну юність та молодість. Картина також перемогла у номінації за найкращий кінофільм.

Кейт Бланшетт отримала “Золотий глобус” за найкращу жіночу роль у фільмі “Тар”, де вона зіграла диригента Берлінського філармонічного оркестру. Актриса не була присутня на церемонії, оскільки зараз перебуває на зйомках у Великій Британії.

Остін Батлер став володарем премії за найкращу чоловічу роль у фільмі “Елвіс” (Elvis) — біографічного фільму про знаменитого співака Елвіса Преслі режисера База Лурмана.

Приз за найкращу чоловічу роль у категорії “комедія/мюзикл” отримав ірландський актор Колін Фарелл за фільм “Банші Інішеріна” (The Banshees of Inisherin) — трагікомедію, дія якої відбувається на віддаленому ірландському острові. Ця стрічка була також визнана найкращою у категорії “комедія/мюзикл”, “Золотий глобус” також отримав автор її сценарію Мартін Макдон.

Виконавицею найкращої жіночої ролі в категорії “комедія/мюзикл” була визнана Мішель Йео — за фільм “Все скрізь і одразу” (Everything Everywhere All At Once) — науково-фантастичну комедію про життя у паралельних всесвітах.

Престижну Премію Сесіля Б. Де Мілля за видатні досягнення у кінематографі цього року отримав комічний актор Едді Мерфі .

Найкращим телесеріалом визнано “Будинок дракона” (House of the Dragon) — приквел “Ігри престолів”.

Нагадаємо

На церемонії вручення “Золотих глобусів” прозвучала заява Зеленського.

Його представив актор Шон Пенн, який неодноразово бував в Україні після початку повномасштабної війни та навіть привіз Зеленському до Києва свій “Оскар”.