"Золотий глобус" 2023: хто отримав омріяні статуетки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Лос-Анджелесі відбулася 80-та церемонія вручення нагород "Золотий глобус". Її головними тріумфаторами стали режисер Стівен Спілберг, актриса Кейт Бланшетт та актор Остін Батлер.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Стівен Спілберг отримав приз як найкращий режисер за фільм “Фабельмани” (The Fabelmans) — стрічку про дорослішання, в якій знаменитий голлівудський режисер частково описав власну юність та молодість. Картина також перемогла у номінації за найкращий кінофільм.
Кейт Бланшетт отримала “Золотий глобус” за найкращу жіночу роль у фільмі “Тар”, де вона зіграла диригента Берлінського філармонічного оркестру. Актриса не була присутня на церемонії, оскільки зараз перебуває на зйомках у Великій Британії.
Остін Батлер став володарем премії за найкращу чоловічу роль у фільмі “Елвіс” (Elvis) — біографічного фільму про знаменитого співака Елвіса Преслі режисера База Лурмана.
Приз за найкращу чоловічу роль у категорії “комедія/мюзикл” отримав ірландський актор Колін Фарелл за фільм “Банші Інішеріна” (The Banshees of Inisherin) — трагікомедію, дія якої відбувається на віддаленому ірландському острові. Ця стрічка була також визнана найкращою у категорії “комедія/мюзикл”, “Золотий глобус” також отримав автор її сценарію Мартін Макдон.
Виконавицею найкращої жіночої ролі в категорії “комедія/мюзикл” була визнана Мішель Йео — за фільм “Все скрізь і одразу” (Everything Everywhere All At Once) — науково-фантастичну комедію про життя у паралельних всесвітах.
Престижну Премію Сесіля Б. Де Мілля за видатні досягнення у кінематографі цього року отримав комічний актор Едді Мерфі .
Найкращим телесеріалом визнано “Будинок дракона” (House of the Dragon) — приквел “Ігри престолів”.
Нагадаємо
На церемонії вручення “Золотих глобусів” прозвучала заява Зеленського.
Його представив актор Шон Пенн, який неодноразово бував в Україні після початку повномасштабної війни та навіть привіз Зеленському до Києва свій “Оскар”.