СМИ: талибы захватили в Кабуле почти 150 граждан Индии

Детали

“150 человек, преимущественно индийцы, были захвачены „Талибаном“ возле аэропорта Кабула”, — говорится в сообщении.

Официального подтверждения произошедшего от властей Индии или посольства не поступало.

Дополнение

Позже индийские СМИ, в частности The Times of India, сообщили, что индийцы, которые ранее были захвачены возле аэропорта Кабула членами движения, освобождены.

“Все „похищенные“ индийцы в безопасности в Кабуле; готовятся документы для эвакуации”, — говорится в публикации. Ранее телеканал NDTV сообщил, что около 150 человек, большинство из которых — граждане Индии, были похищены талибами возле аэропорта в Кабуле.

#Update | All ’abducted’ Indians safe in Kabul; papers being processed for evacuation

— The Times Of India (@timesofindia) August 21, 2021

По данным агентства Reuters, представитель “Талибана” отрицает факт похищений иностранных граждан на территории Афганистана. Однако он подтвердил, что талибы “опрашивают некоторых из них, прежде чем они покинут страну”.