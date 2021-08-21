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ЗМІ: таліби захопили у Кабулі майже 150 громадян Індії

ЗМІ: таліби захопили у Кабулі майже 150 громадян Індії

Київ • УНН

 • 20772 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Близько 150 індійців були захоплені членами руху “Талібан” в Кабулі в суботу. Про це повідомляє телеканал NDTV на своїй сторінці в Twitter з посиланням на місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

“150 осіб, переважно індійці, були захоплені „Талібаном“ біля аеропорту Кабула”, — йдеться в повідомленні.

Офіційного підтвердження події від влади Індії або посольства не надходило.

Доповнення

Пізніше індійські ЗМІ, зокрема The Times of India, повідомили, що індійці, які раніше були захоплені біля аеропорту Кабула членами руху, звільнені.

“Усі „викрадені“ індійці в безпеці у Кабулі; готуються документи для евакуації”, — йдеться в публікації. Раніше телеканал NDTV повідомив, що близько 150 осіб, більшість з яких — громадяни Індії, були викрадені талібами біля аеропорту в Кабулі.

#Update | All ’abducted’ Indians safe in Kabul; papers being processed for evacuation

— The Times Of India (@timesofindia) August 21, 2021

За даними агентства Reuters, представник “Талібану” заперечує факт викрадень іноземних громадян на території Афганістану. Однак він підтвердив, що таліби “опитують деяких з них, перш ніж вони покинуть країну”.

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