Жатва-2019: в Украине собрано почти 34 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 2 августа украинские аграрии собрали 33,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 8,9 млн га или 89% к прогнозу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
В частности, собрано:
пшеницы - 24900000 тонн с площади 6100000 га или 90% к прогнозу при урожайности 40,6 ц/га;
ячменя - 8,0 млн тонн с площади 2400000 га или 91% к прогнозу при урожайности 33,5 ц/га;
гороха - 590 тыс. тонн с площади 258 тыс. га или 98% к прогнозу при урожайности 22,8 ц/га;
ржи - 196 тыс. тонн с площади 72 тыс. га или 62% к прогнозу при урожайности 27,4 ц/га;
овса - 172 тыс. тонн с площади 67 тыс. га или 37% к прогнозу при урожайности 25,8 ц/га.
Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1200000 га или 98% к прогнозу при урожайности 24,5 ц/га.
Напомним, в Житомирской области во время сбора пшеницы загорелся комбайн.