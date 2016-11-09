Житомирские спасатели учились преодолевать последствия техногенных катастроф
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Житомирской области спасатели проверили состояние готовности техники и личного состава к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГосЧС Украины в Житомирской области.
В частности, были проверены действия личного состава территориальных подразделений Управления, которые задействованы в развертывании сводного отряда, порядка работы пунктов приема и распределения личного состава и техники, слаженности в работе, готовности пожарной, аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники и оснащения, проведения инструктажей с личным составом, формирование походной колонны и ее движения к месту условной чрезвычайной ситуации.
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В тренировках приняли участие 91 представитель личного состава и 24 единицы основной и специальной техники.
На месте развертывания палаточного городка были созданы условия личному составу для проживания, которые прибыли на комплектование сводного отряда, а также развернуты пункты питания, приготовления пищи и медицинской помощи.