Житомирские спасатели учились преодолевать последствия техногенных катастроф

В частности, были проверены действия личного состава территориальных подразделений Управления, которые задействованы в развертывании сводного отряда, порядка работы пунктов приема и распределения личного состава и техники, слаженности в работе, готовности пожарной, аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники и оснащения, проведения инструктажей с личным составом, формирование походной колонны и ее движения к месту условной чрезвычайной ситуации.

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В тренировках приняли участие 91 представитель личного состава и 24 единицы основной и специальной техники.

На месте развертывания палаточного городка были созданы условия личному составу для проживания, которые прибыли на комплектование сводного отряда, а также развернуты пункты питания, приготовления пищи и медицинской помощи.