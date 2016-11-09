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15 марта, 19:03 • 113742 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162420 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135447 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128129 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111607 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104840 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100996 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Житомирские спасатели учились преодолевать последствия техногенных катастроф

Житомирские спасатели учились преодолевать последствия техногенных катастроф

Киев • УНН

 • 18655 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В  Житомирской области спасатели проверили состояние готовности техники и личного состава к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГосЧС Украины в Житомирской области.

В частности, были проверены действия личного состава территориальных подразделений Управления, которые задействованы в развертывании сводного отряда, порядка работы пунктов приема и распределения личного состава и техники, слаженности в работе, готовности пожарной, аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники и оснащения, проведения инструктажей с личным составом, формирование походной колонны и ее движения к месту условной чрезвычайной ситуации.

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В тренировках приняли участие 91 представитель личного состава и 24 единицы основной и специальной техники.

На месте развертывания палаточного городка были созданы условия личному составу для проживания, которые прибыли на комплектование сводного отряда, а также развернуты пункты питания, приготовления пищи и медицинской помощи.

Украинские Национальные Новости

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