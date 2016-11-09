Житомирські рятувальники вчилися долати наслідки техногенних катастроф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Житомирщині рятувальники перевірили стан готовності техніки та особового складу до виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, передає УНН з посиланням на прес-службу управління ДСНС України у Житомирській області.
Зокрема, було перевірено дії особового складу територіальних підрозділів Управління, які задіяні у розгортанні зведеного загону, порядку роботи пунктів прийому та розподілу особового складу і техніки, злагодженості у роботі, готовності пожежної, аварійно-рятувальної, інженерної та спеціальної техніки й оснащення, проведення інструктажів з особовим складом, формування похідної колони та її руху до місця умовної надзвичайної ситуації.
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У тренуваннях взяли участь 91 представник особового складу та 24 одиниці основної і спеціальної техніки.
На місці розгортання наметового містечка були створені умови особовому складу для проживання, які прибули на комплектування зведеного загону, а також розгорнуті пункти харчування, приготування їжі та медичної допомоги.